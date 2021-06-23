Анонсы: Realme C25 доступен в России

23.06.2021, MForum.ru

В России начались продажи смартфона Realme C25. Новинка нацелена в сегмент недорогих устройств, но оснащена АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и строенной камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (+ две 2 Мп камеры).

Разрешение 6,5-дюймового дисплея новинки составляет 1600 x 720 точек, а в вырезе разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. Внутри Realme C25 нашлось место для чипсета MediaTek Helio G70, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Рекомендованная розничная цена Realme C25 на российском рынке составляет 14 990 рублей, но первые покупатели могут сэкономить 2000 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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