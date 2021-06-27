Качество услуг: OpenSignal наблюдает напряженную конкуренцию четырех российских операторов

27.06.2021, MForum.ru

OpenSignal анализирует так называемый "реальный клиентский опыт", собирая данные с мобильных приложений, добровольно установленных пользователями на их устройства. Компания делится анализом результатов, собранных на телеком-рынке России.

Ключевые выводы

Абоненты сети МегаФон получают лучший пользовательский опыт при просмотре видео.

В прошлом отчете, совместным победителем в категории Опыт просмотра видео победителями были названы МегаФон и Tele2. На этот раз, МегаФон признан абсолютным лидером, т.к. показатели компании выросли на 2.7 балла. Это уже второй раз, когда МегаФон выигрывает это сравнение, в первый раз это случилось в мае 2020 года.

Показатель Tele2 также улучшился, но на 1.1 балла. По данным OpenSignal, это позволяет говорить о том, что МТС и Tele2 разделили второе место в рейтинге. Выросшие показатели пользовательского опыта клиентов МТС подняло его оценку с 55-65 (хорошо) до 65-75 (очень хорошо), что поставило его в один ряд с МегаФоном и Tele2.

Билайн сохранил рейтинг на уровне "Хорошо", но это оставило для компании последнее место в рейтинге.

Confidence interval - это статистическая оценка, доверительный интервал. Если доверительные интервалы перекрываются, то практически невозможно объявить победителя, в этих случаях приходится говорить о статистической ничьей. В целом, чем меньше доверительные интервалы, тем с большей уверенностью мы можем воспринимать полученные результаты.

МТС и Tele2 сравнялись по части опыта гейминга и опыта пользования голосовым приложениям.

В двух предыдущих отчетах OpenSignal Tele2 признавался безоговорочным победителем по части лидерства в категории Games Experiens (игровой опыт) и Voice App Experiens (опыт пользования голосовыми приложениями).

На этот раз компания МТС существенно улучшила свои показатели в глазах клиентов. Оценки оператора в категории "Игровой опыт" выросли на 15,3 балла (39.3%), а в категории "Голосовое приложение" - на 5.3 балла (+7,2%).

Это существенное изменение для МТС, т.к. в последнем отчете этот оператор был худшим с показателем "Очень плохо" (до 40) рейтинга "Игровой опыт" и "Плохо" (66-74) по части "Голосовое приложение".

На этот раз МТС поднялась выше до уровней "Неудовлетворительно" (40-65) и "Приемлемо" (74-80) в этих категориях, соответственно.

МегаФон - лучший по скоростям передачи данных

МегаФон стал абсолютным чемпионом по доступным абонентам скоростям аплоада. На момент предыдущего отчета, это звание МегаФон делил с Билайн, но после небольшого прироста средних скоростей, МегаФон вернулся к монопольному лидерству по данному показателю, как это было и в мае 2020 года.

Для этого МегаФон нарастил среднюю скорость передачи данных по данным, собранным с терминалов пользователей на 1.3 Мбит/c (+19.4%). В сети Билайн также отмечен рост средних скоростей аплоада, но лишь на 0,4 Мбит/c (+5.5%).

У МТС и Tele2 со средними скоростями аплоада все очень скромно, несмотря на то, что оба этих оператора смогли достичь роста этого показателя на 0,8 Мбит/c (МТС) и на 0.5 Мбит/c (Tele2), абсолютные значения остаются более, чем скромными, - 6,8 Мбит/c и 6,3 Мбит/c, соответственно.

Сразу отметим, что и по скоростям даунлоада, МегаФон является абсолютным победителем. Вряд ли кто-то в этом сомневался.

МегаФон - в чемпионах по скоростям в направлении к базовой станции и в направлении абонентского терминала (UL/DL).

Билайн твердо на второй позиции по UL, а по DL разделяет ее с МТС.

Tele2 проигрывает, как в скорости DL, так и в скорости UL, причем по сравнению с МегаФон весьма ощутимо, 13.3 Мбит/c по сравнению с 22 Мбит/c.

Доступность сетей

Показатели доступности сети 4G/LTE у всех четырех операторов восстановились после снижения, которое отмечало OpenSignal в прошлом отчете.

Показатели доступности выросли на 3.7-5.7 пп, при этом три из четырех операторов отметили улучшение более, чем на 5 пп.

Это подняло оценки всех четырех операторов к значениям лучше, чем в мае 2020 года.

Лучший рост показал МегаФон, его показатель вырост с 80,9% до 83,9%. Но даже несмотря на это, Tele2 еще не потерял лидерство по данному показателю вот уже в третий раз подряд.

В целом, по данному показателю сети всех четырех операторов очень похожи.

Покрытие сетей

По этому показателю чемпионская позиция принадлежит, безусловно, МТС.

Второе место - у МегаФон, третье у Билайн, на последнем месте - Tele2.

Интегральные результаты

Как видим, МегаФон набрал больше всех "абсолютных" побед - по части опыта видеосмотрения, по части самых высоких средних скоростей скачивания и закачки данных.

МТС и Tele2 зачастую делят лидерскую позицию, причем если МТС сформировала большее покрытие, у Tele2 лучше показатель доступности сети (спасибо ОДН).

Билайн выглядит как компания без наград, но нередко находится на почетном втором или третьем месте, уступая только одному или двум из четырех операторов, как например, по части скоростей загрузки данных, в чем Билайн уступает только МегаФону.

Отчет OpenSignal сделан на основе данных, собранных в период с 1 февраля по 1 мая 2021 года. Почитать его можно здесь (opensignal.com).

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