Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России

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Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России

09.07.2021, MForum.ru

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Компания Xioami вывела на российский рынок Redmi Note 8 (2021), ставший ремейком популярного смартфона Redmi Note 8.

Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально

Напомню, новинка сохранила дизайн оригинальной модели, корпус с передней и задней панелями из Gorilla Glass 5, 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. «Сердцем» обновленной модели стал чипсет MediaTek Helio G85. В части объема ОЗУ представлена только одна версия с 4 Гб памяти, встроенной памяти может быть или 64 или 128 Гб. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, тыловая представлена связкой 4 сенсоров: 48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины сцены. ОС - MIUI 12.5 поверх Android 11. Цена составит 15 990 и 17 990 рублей за версии с 64 и 128 Гб памяти, соответственно.

Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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