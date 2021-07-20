Слухи: Раскрыты параметры камеры Huawei P50

20.07.2021, MForum.ru

Компания Huawei опубликовала новый тизер смартфона Huawei P50. Акцент в тизере сделан на камере, показан логотип LEICA и надпись VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH.

Huawei P50 будет оснащен сверхширокоугольной 18 мм камерой и телеобъективом поддерживающим 5-кратный зум. Диафрагма объектива составит от f/1,8 до f/3,4, а фокусное расстояние будет колебаться от 18 до 125 мм. Ранее появилась неофициальная информация, что Huawei P50 Pro+ получит телеобъектив с 20-кратным оптическим увеличением (и 200-кратным цифровым). Однако первой на рынок выйдет стандартная версия Huawei P50, которая получит плоский экран диагональю 6,3-дюйма от BOE и чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Huawei P50 Pro и P50 Pro+ изначально будут базироваться на платформе Kirin 9000. Анонс Huawei P50 ожидается 29 июля.