5G: МТС, Ericsson и MediaTek протестировали агрегацию частот 5G в диапазонах 1800, 2100 и 4.8-5.0 ГГц

MForum.ru
20.07.2021,
МТС, Ericsson и MediaTek показали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4.8-5.0 ГГц) в пилотной сети 5G.
Агрегировались следующие полосы частот:
Была достигнута скорость передачи данных до 2,9 Гбит/c - очень высокий результат, достигнутый без использования частот миллиметрового диапазона.
Оборудование Ericsson Antenna Integrated Radio AIR 6449 Massive MIMO 64x64 поддерживает работу во всем доступном в России в настоящий момент диапазоне n79 (4.8-4.99 ГГц) с полосой 200 МГц.
Для проведения теста было задействовано устройство, собранное на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200 с интегрированным модемом 5G.
«Пока в России обсуждается вопрос с предоставлением основного частотного ресурса для коммерческих сетей 5G, МТС совместно с партнерами испытывает различные конфигурации пилотных сетей 5G во всех возможных диапазонах. Включение агрегации несущих в диапазоне 4,8-5,0 ГГц увеличит скорости и емкость наших действующих тестовых зон пятого поколения в России, а также подстегнет производителей абонентского оборудования включать поддержку этого диапазона в своих устройствах», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
В марте 2021 года МТС запустила открытую для пользователей пилотную сеть 5G в диапазоне 4.9 ГГц в 14 точках в Москве. Подключиться к ней может любой абонент МТС, располагающий совместимым смартфоном, утверждает компания МТС.
Также тестовая сеть 5G 4.9 ГГц запущена в 16 точках Санкт-Петербурга, включая территорию Экспофорума.
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