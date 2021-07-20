5G: МТС, Ericsson и MediaTek протестировали агрегацию частот 5G в диапазонах 1800, 2100 и 4.8-5.0 ГГц

20.07.2021, MForum.ru

МТС, Ericsson и MediaTek показали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4.8-5.0 ГГц) в пилотной сети 5G.

Агрегировались следующие полосы частот:

180 МГц в 4.8-5.0 ГГц

20 МГц LTE 1800

15 МГц LTE 2100

Была достигнута скорость передачи данных до 2,9 Гбит/c - очень высокий результат, достигнутый без использования частот миллиметрового диапазона.

Оборудование Ericsson Antenna Integrated Radio AIR 6449 Massive MIMO 64x64 поддерживает работу во всем доступном в России в настоящий момент диапазоне n79 (4.8-4.99 ГГц) с полосой 200 МГц.

Для проведения теста было задействовано устройство, собранное на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200 с интегрированным модемом 5G.

«Пока в России обсуждается вопрос с предоставлением основного частотного ресурса для коммерческих сетей 5G, МТС совместно с партнерами испытывает различные конфигурации пилотных сетей 5G во всех возможных диапазонах. Включение агрегации несущих в диапазоне 4,8-5,0 ГГц увеличит скорости и емкость наших действующих тестовых зон пятого поколения в России, а также подстегнет производителей абонентского оборудования включать поддержку этого диапазона в своих устройствах», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

В марте 2021 года МТС запустила открытую для пользователей пилотную сеть 5G в диапазоне 4.9 ГГц в 14 точках в Москве. Подключиться к ней может любой абонент МТС, располагающий совместимым смартфоном, утверждает компания МТС.

Также тестовая сеть 5G 4.9 ГГц запущена в 16 точках Санкт-Петербурга, включая территорию Экспофорума.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком пятое поколение агрегация частот n39 5G МТС Ericsson Mediatek