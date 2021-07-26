Партнерства: Билайн и Политех Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области ИИ и bigdata

26.07.2021, MForum.ru

ПАО "Вымпелком" (Билайн) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития IT-систем, обработки данных, защиты информации и внедрения цифровых технологий. В частности предусматривается взаимодействие сторон в области анализа больших данных, систем защиты облачной информации, информационной безопасности, AI, а также машинного обучения.

Планируется создание рабочих групп для реализации совместны научно-исследовательских работ в рамках национальных проектов и госпрограмм, проведения исследований и разработок, совместных научно-технических мероприятий. Предусмотрена организация совместных научных публикаций и так далее. Стороны намерены участвовать в научно-технических программах, направленных на решение реальных задач Санкт-Петербурга, Ленобласти и СЗФО.

Директор корпоративного бизнеса Западного региона Билайн Евгения Корж:

«Сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, большие данные и облачные системы открывает большие возможности с точки зрения создания новых продуктов и сервисов. Мы рады, что коллеги из этого легендарного высшего учебного заведения выбрали Билайн в качестве стратегического партнера, так как технологии и экспертиза нашей компании в области IT и искусственного интеллекта, помноженные на многолетний опыт, научную базу и практические наработки вуза помогут реализовать национальный проект создания цифровой экономики и создать прорывные продукты».

Первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев:

«Университеты выполняют и социальную, и бизнес-функцию. Наша первая задача – обеспечить качественное образование всем обучающимся в вузе, а вторая – выявить тех студентов, которые после окончания университета будут двигать науку, осуществлять технологические прорывы. И без промышленных, коммерческих партнеров это трудно сделать. Сейчас очень важным вектором должна быть поддержка молодежи. Поэтому мы рады сотрудничеству с таким известным брендом как Билайн, который откроет студентам возможности получения новых компетенций, знакомства с практическим опытом управления и с инновациями в бизнесе, а для кого-то станет местом работы».

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