Анонсы: Huawei P50 представлен официально

MForum.ru
02.08.2021,
Компания Huawei представила смартфоны серии P50. Младшая модель серии, Huawei P50, базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 4G (5G-сети смартфоны Huawei из-за санкций не поддерживают), оснащена 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.
Диагональ OLED-экрана – 6,5-дюйма, разрешение 2700х1224 точки при частоте обновления 90 Гц. В круглом вырезе дисплея размещена 13 Мп камера с поддержкой записи 4К-видео. Тыловая камера строенная, с использованием технологий Leica. Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 50 Мп, 13 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 12 Мп сенсор с перископной оптикой. Емкость АКБ Huawei P50 – 4100 мАч, быстрая зарядка 66 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC присутствует. Класс защиты от влаги – IP68. Купить Huawei P50 можно будет за 4488/4988 юаней за версии со 128/256 Гб памяти в черной, белой и золотой расцветках. Начало продаж намечено на сентябрь.
© Антон Печеровый,
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