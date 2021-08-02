Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS

MForum.ru
02.08.2021,
Ведущая роль в серии Huawei P50 отводится модели с индексом Pro, получившей мощную фоточасть в лице 4 сенсоров с оптикой Leica.
Первая два вполне привычные: основной – 50 Мп с апертурой объектива f/1,8 и широкоугольный разрешением 13 Мп. Разрешение сенсора с телефотообъективом составляет 64 Мп, оптический зум – 3,5х, цифровой – до 100х. Завершает фоточасть - 40 Мп монохромный сенсор.
Диагональ экрана со скругленными краями – 6,6 дюймов, разрешение – 2700х1228 точек при частоте обновления 120 Гц. В круглом вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 13 Мп. Также в дисплей встроен дактилоскопический сенсор. Внутри Huawei P50 Pro нашлось место для Qualcomm Snapdragon 888 (Huawei Kirin 9000 опционально, при наличии чипов), 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4360 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Класс защиты от влаги – IP68.
Цена Huawei P50 Pro начинается от 5988 юаней за конфигурацию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Коллекционный вариант из нанокристаллического стекла (прочность до 5 раз выше) с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти оценен в 8988 юаней. Релиза за пределами Китая пока не планируется.
© Антон Печеровый,
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