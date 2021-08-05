Анонсы: Honor Play5T Pro с 64 Мп камерой представлен официально

05.08.2021, MForum.ru

Бренд Honor анонсировал смартфон Play5T Pro, нацеленный в средний ценовой сегмент. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G80, оснащена 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана Honor Play5T Pro составляет 6,6 дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей, при этом он занимает 94,2% площади передней панели.

В круглом вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп. Тыловая камера Honor Play5T Pro сдвоенная – 64 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены. Емкость АКБ составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт (53% за 30 минут). Габариты новинки 160,68 x 73,3 x 8,4 мм, вес – 179 грамм. ОС – Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0. Купить Honor Play5T Pro в черном Magic Night Black и серебристом Titanium Silver можно будет за $230.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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