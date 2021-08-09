Big Data: Билайн и Habidatum вычислили перспективные локации для электрозаправок в Москве

09.08.2021, MForum.ru

Компании Билайн и Habidatum провели анализ потенциального спроса на станции "заправок" для электротранспорта в Москве с тем, чтобы выявить места наиболее эффективного расположения (с точки зрения потенциальной востребованности).

Для анализа использовались обезличенные сотовые данные владельцев электротранспорта, выявлялись места, где они подолгу проводят время, то есть дом и работа, поскольку именно поблизости от таких мест пользователям было бы удобно заряжать свою технику.

В целом оказалось, что локации практически равномерно распределены по всей Москве. Лишь с небольшим перевесом лидируют по концентрации Нагатинский Затон, Павшинская пойма и Строгино на северо-западе, а также ряд локаций вдоль Киевского шоссе, например, город Московский. Меньше пользователей электрокаров на востоке города, на востоке и юго-востоке в Москве традиционно более бедное население. Домашние локации пользователей электрокаров сосредоточены на юго-западе, западе, северо-западе Москвы. За МКАД - Боровское шоссе, Химки, Красногорск.

Удалось выявить районы, где сравнительно много пользователей электротранспортом, но при этом зарядная инфраструктура практически отсутствует: Балашиха, Реутов, Заречье, Солнцево, Ленинский проспект у станции метро Тропарево, а также значительный кластер в Люберцах, юго-запад и северо- запад города (Головинский - Ховрино, Западное Дегунино - Дегунино, в основном в отдалении от станций метро). На западе/юго-западе ареал концентрации потенциальных пользователей электрокаров без заправок еще больше. В него входят части районов: Фили-Давыдково, Кунцево- Можайский, Матвеевское-Раменки, Проспект Вернадского, Обручевский, Тропарево у Ленинского проспекта. На западе, за МКАД, кластеры расположены в Переделкино, Орлово и Солнцево.

В отношении рабочих локаций оказалось, что большинство пользователей электрокаров работают в центре Москвы, где ситуация с зарядками удовлетворительная. Тем не менее, можно выделить локации, где пользователи электромобилей есть, а зарядок нет - на востоке столицы можно выделить Балашиху и Реутов, на западе и юго-западе – Новопеределкино, Ленинский проспект рядом с метро Тропарево и Ломоносовский проспект рядом с МГУ, на северо-западе – район метро Панфиловская.

Директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн Константин Романов:

«Правильное расположение заправок — это одна из самых важных составляющих в развитии индустрии электротранспорта, в частности электромобилей. Большая часть заправок расположена в центре Москвы. В то же время, люди живут и работают не только в пределах Садового кольца, но и в других, весьма отдаленных от центра районах, причем некоторые их них практически не оснащены инфраструктурой для владельцев электротранспорта. Конечно, нужное количество заправочных станций создается постепенно, и наше исследование показывает, где на сегодняшний день было бы наиболее эффективно и удобно расположить заправки для таких машин».

Алексей Новиков, президент компании Habidatum:

«Электрический автомобиль уже давно не про смену источника энергии, а про новый образ жизни. Происходит превращение автомобиля в помощника, посыльного, а электро-заправок — в торговые пункты, где в багажник автоматически загружаются покупки по мере того, как заряжается батарея, а ты поглядываешь за этим в монитор дома. Участвовать в таком осмыслении нового пространственного устройства — одно удовольствие. И перевозка тут не основная услуга. Основное — это данные, которые генерируются электро-авто: качество дороги, ассортимент покупок, пространственная хореография владельцев электрокаров».

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