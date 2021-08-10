Развитие сетей: Билайн в 1H2021 построил в Московском регионе почти 3 тысячи новых BS

MForum.ru
10.08.2021,
По данным оператора ВымпелКом, за первое полугодие 2021 года, было построено более 3 тысяч новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета. В этом году большинство новых базовых станций строится в Московской области - так оператор решает задачу по снижению вероятности прерывания интернет-сессий или голосовых звонков во время передвижения клиента между Москвой и Подмосковьем.
По данным Билайн.Аналитика в июне 2021 года москвичи стали пользоваться мобильным интернетом на 70% больше, чем в июне 2020 года. Отвечая на растущие нагрузки на сеть, Билайн не снижает темпов строительства новых и модернизации существующих базовых станций.
Кроме того, в конце 2020 года ВымпелКом модернизировал и расширил территорию действия услуги VoLTE. Более 50% клиентов в Москве по данным компании уже активно используют данную технологию.
Новые базовые станции Билайн появились в частности, в Солнечногорске, Ивантеевке, Жуковском, Раменском, Егорьевске, Зеленограде, Наро-Фоминске и других городах Подмосковья.
Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«В этом году инвестиции в улучшения качества связи не уступают по объему прошлому году. По результатам независимых исследований, нам уже удалось значительно улучшить показатели скорости и стабильности сервисов по сравнению с предыдущим периодом. Но в наших планах не сбавлять темп и продолжать работать над созданием надежной связи для москвичей и жителей Подмосковья».
Билайн в Москве использует для оказания услуг 4G/LTE диапазоны band 1 (2100), band 3 (1800 МГц, 2х15 и 2х10), band 7 (2.5 ГГц, 2х10), band 8 (900 МГц, 2х5), band 20 (800 МГц, 2х5).
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей
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