Развитие сетей: Билайн в 1H2021 построил в Московском регионе почти 3 тысячи новых BS

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в 1H2021 построил в Московском регионе почти 3 тысячи новых BS

10.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

По данным оператора ВымпелКом, за первое полугодие 2021 года, было построено более 3 тысяч новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета. В этом году большинство новых базовых станций строится в Московской области - так оператор решает задачу по снижению вероятности прерывания интернет-сессий или голосовых звонков во время передвижения клиента между Москвой и Подмосковьем.

 

 

 

По данным Билайн.Аналитика в июне 2021 года москвичи стали пользоваться мобильным интернетом на 70% больше, чем в июне 2020 года. Отвечая на растущие нагрузки на сеть, Билайн не снижает темпов строительства новых и модернизации существующих базовых станций.

Кроме того, в конце 2020 года ВымпелКом модернизировал и расширил территорию действия услуги VoLTE. Более 50% клиентов в Москве по данным компании уже активно используют данную технологию.

Новые базовые станции Билайн появились в частности, в Солнечногорске, Ивантеевке, Жуковском, Раменском, Егорьевске, Зеленограде, Наро-Фоминске и других городах Подмосковья.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«В этом году инвестиции в улучшения качества связи не уступают по объему прошлому году. По результатам независимых исследований, нам уже удалось значительно улучшить показатели скорости и стабильности сервисов по сравнению с предыдущим периодом. Но в наших планах не сбавлять темп и продолжать работать над созданием надежной связи для москвичей и жителей Подмосковья».

Билайн в Москве использует для оказания услуг 4G/LTE диапазоны band 1 (2100), band 3 (1800 МГц, 2х15 и 2х10), band 7 (2.5 ГГц, 2х10), band 8 (900 МГц, 2х5), band 20 (800 МГц, 2х5).

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: Билайн Вымпелком развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

09.08. [Новости компаний] Big Data: Билайн и Habidatum вычислили перспективные локации для электрозаправок в Москве / MForum.ru

02.08. [Новости компаний] EGS: Билайн рассказал об устойчивом развитии в 2020 году / MForum.ru

15.07. [Новости компаний] Стандартизация: О Big data теперь можно говорить на одном языке / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС / MForum.ru

27.05. [Новости компаний] Услуги: МТС сообщает о радикальной победе над спамом / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.08.2021 14:16 Kabadiska Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Добрый день. Выбираю телефон для мамы, которая всю жизнь с кнопочной звонилкой. Хочу ей взять смартфон, но затрудняюсь с выбором. У мамы проблемы с пальцами, поэтому те "лопаты", которые сейчас ...
02.08.2021 12:57 Михайлович Тема: Смартфон Samsung Galaxy A22 64GB Black (SM-A225F)
Добрый день! Подскажите плюсы и минусы этого телефона
22.07.2021 16:50 Тая Волкова Тема: Серверная
Насколько мне известно для этих целей используется специальная мебель. Ищите такую на профильных ресурсах.
20.07.2021 18:56 crocodile Тема: Анонсы: ZTE Blade A31 с экраном 18:9 и Android 11 Go edition представлен официально (13.07.2021)
По дизайну приятный и цена адекватная. Под простые ежедневные задачи вроде позвонить, зайти в вотсап и вайбер, посмотреть видео, вполне можно брать. К тому же сейчас по акции цена на него 7 тыс идет, ...
19.07.2021 10:48 GrekSVAO Тема: Samsung galaxy watch 3
Добрый день. Не получается скачать циферблат Soviet Watchface Glory. Никак не выходит. Подскажите пожалуйста. Спасибо.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru

10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 Nacho появился в России / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 появился в России / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y12G со Snapdragon 439 и Android 11 представлен официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play5T Pro с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC / MForum.ru

04.08. [Новинки] Анонсы: Детские планшеты Huawei MatePad T8 и MatePad T10 появились в России / MForum.ru

03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 представлен официально / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: