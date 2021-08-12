Развитие сетей: МегаФон запустил федеральную поддержку VoLTE

MForum.ru
12.08.2021,
МегаФон запускал поддержку VoLTE постепенно, с 2016 года, когда стартовала поддержка VoLTE в Москве и далее, регион за регионом. Особенно активно этот процесс шел в 2020-2021 году, и теперь компания говорит о поддержке технологии Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. Поддержка звонков в режиме VoLTE на август 2021 года обеспечивается, в частности, в Чувашии, в Курской и Волгоградской областях.
Сейчас по данным компании VoLTE используют более 13 млн абонентов, но по прогнозам, новой технологией уже скоро будет пользоваться чаще, чем традиционными 2G/3G.
Востребованность технологии быстро растет в Краснодарском крае, ХМАО, Нижегородской области и в Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью в режиме VoLTE позволяет большинство современных смартфонов.
«МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.
В сети МегаФон VoLTE работает с использованием кодеков Enchanced Voice Service. Использование VoLTE тарифицируется как обычные голосовые соединения и не расходует интернет-трафик, предоплаченный абонентом.
Звонить в режиме VoLTE можно абонентам любых операторов, качество связи при этом лучше, если собеседник также имеет возможность использования данной технологии. Некоторые смартфоны "подхватывают" VoLTE автоматически, другие требуют проведения настроек в устройстве.
В России значительный охват регионов возможностью звонков в режиме VoLTE обеспечивает также МТС.
теги: МегаФон VoLTE развитие сетей
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