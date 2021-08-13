Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально

13.08.2021, MForum.ru

Бренд Honor официально анонсировал смартфоны семейства Magic 3, в которое вошло три устройства. Ключевое отличие новинок заключается в камерах.

Спецификации Honor Magic 3 включают в себя 6,76-дюймовый дисплей разрешением 2772 x 1344 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 888+, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 64 Мп монохромный), 13 Мп фронтальную камеру с дополнительным ToF-сенсором и АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Также отметим наличие стереодинамков, защиты от влаги по классу IP68 и Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5. Цена версии 8/256 Гб составит 899 евро, причем смартфон будет доступен и в варианте с кожаной задней крышкой.

Honor Magic 3 Pro оснащен QUAD-камерой. Аналогично младшей модели ее конфигурация включает в себя 50 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный и 64 Мп монохромный. Однако, добавлен еще один 64 Мп сенсор с телефото объективом. Кроме того есть отличия в объеме памяти – помимо конфигурации 8+256 Гб для Honor Magic 3 Pro будет доступен вариант с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Цена версии Honor Magic 3 Pro 8/256 Гб составит 1099 евро.

Отличием Honor Magic3 Pro+ стал дизайн, с оформлением керамикой, экран c защитой Nano Crystal и камера, которую производитель назвал Super Quad Camera. Основной сенсор так и остался 50 Мп, но разрешение трех вспомогательный составит 64 Мп, а компанию им составит dToF сенсор. Цена Honor Magic3 Pro+ в версии с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти составит 1499 евро.