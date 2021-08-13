Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T

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Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T

13.08.2021, MForum.ru

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Помимо смартфонов, Honor анонсировала планшет V7 Pro. Новинка получила 11-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2560x1600 точек с частотой обновления 120 Гц, заднюю панель из экокожи и стилус Magic-Pencil 2, распознающий 4096 степеней нажатия при задержке ввода не более 8 мс. Причем, место крепления стилуса в верхней части устройства также служит для беспроводной зарядки.

Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T

Honor V7 Pro базируется на чипсете MediaTek Kompanio 1300T, оснащен 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой 13+2 Мп, 8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 7250 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Из прочего отметим 4 динамика, Bluetooth 5.1 и GPS/Beidou/Galileo/ГЛОНАСС/QZSS. В программной части речь идет об Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0.

Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T

Базовый вариант 6/128 Гб с поддержкой только Wi-Fi оценен в 2599 юаней. Аналогичный планшет, но в конфигурации 8/128 и 8/256 Гб обойдется в 2799 и 3299 юаней, соответственно. Старшая версия с поддержкой сетей 5G оценена в 3699 юаней. Цифровое перо Magic-Pencil 2 обойдется в 499 юаней, а магнитная клавиатура – 799 юаней.

Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchin.com

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