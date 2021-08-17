Анонсы: Nokia 6310 доступен в России

17.08.2021, MForum.ru

В России начался прием предварительных заказов на смартфон Nokia 6310, ставшим обновленной версией классической модели. Аппарат получил 2,8-дюймовый дисплей разрешением QVGA и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. От одной зарядки АКБ емкостью 1150 мАч может продержаться до нескольких недель.

Производитель отмечает наличие увеличенного меню и шрифтов и устойчивый к царапинам корпус из поликарбоната. Встроенный FM-приемник может работать и без подключения гарнитуры. Также упомянем поддержку Bluetooth 5.0.

Основа «железа» устройства чипсет Unisoc 6531F и 8 Мб ОЗУ, в программной части речь идет о платформе Series 30+. Купить Nokia 6310 можно за 4490 рублей в зеленом и графитовом цветах. Скидка за предзаказ – 500 рублей.