Анонсы: Nokia 6310 доступен в России

MForum.ru
17.08.2021,
В России начался прием предварительных заказов на смартфон Nokia 6310, ставшим обновленной версией классической модели. Аппарат получил 2,8-дюймовый дисплей разрешением QVGA и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. От одной зарядки АКБ емкостью 1150 мАч может продержаться до нескольких недель.
Производитель отмечает наличие увеличенного меню и шрифтов и устойчивый к царапинам корпус из поликарбоната. Встроенный FM-приемник может работать и без подключения гарнитуры. Также упомянем поддержку Bluetooth 5.0.
Основа «железа» устройства чипсет Unisoc 6531F и 8 Мб ОЗУ, в программной части речь идет о платформе Series 30+. Купить Nokia 6310 можно за 4490 рублей в зеленом и графитовом цветах. Скидка за предзаказ – 500 рублей.
© Антон Печеровый,
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