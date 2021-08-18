Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу

MForum.ru
18.08.2021,
В интернете появилась информация о том, что компания Xiaomi готовится к анонсу умных часов Mi Watch 2, что вполне ожидаемо. Xiaomi Mi Watch были представлены в прошлом году, а значит пришло время обновления модели.
Однако новинка вполне может стать первым устройством на Qualcomm Wear 5100, новейшей платформе Qualcomm для носимых устройств. По части функционала можно ожидать актуальный набор датчиков (включая, контроль работы сердца и артериального давления), а также широкий набор фитнес-функций. Внешне Xiaomi Mi Watch 2, скорее всего, будут близки к оригинальной модели.
© Антон Печеровый,
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