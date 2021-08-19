Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

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Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

19.08.2021, MForum.ru

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Под брендом iQOO состоялся релиз игровых смартфонов нового поколения. Впрочем, считать iQOO 8 и iQOO 8 Pro чисто игровыми решениями не стоит – помимо мощного железа новинки получили неплохую фоточасть.

Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

Спецификации iQOO 8 включают в себя 6,56-дюймовый дисплей Super AMOLED Е5 (с круглыми субпикселями) разрешением 2376 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц (скорость опроса сенсора 300 Гц), чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с 48 Мп основным сенсором IMX598 (вспомогательные 13 Мп широкоугольная и 13 Мп портретная), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4350 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Цена iQOO 8 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 3799 юаней, конфигурация 12+256 Гб обойдется в 4199 юаней.

Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

Отличий iQOO 8 Pro от обычной модели достаточно много – экран, чипсет, фоточасть. Спецификации iQOO 8 Pro включают в себя 6,78-дюймовый Super AMOLED Е5 дисплей разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 888+, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной IMX766V, 48 Мп широкоугольный, 16 Мп портретный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Цены новинки составят 4999 / 5549 / 5999 юаней за варианты 8+256 / 12+256 / 12 + 512 Гб, соответственно.

Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

Купить новинки можно будет в белом и карбоновом цветах, а также в фирменном окрасе BMW Motorsport.

Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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