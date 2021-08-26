Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22

MForum.ru
26.08.2021,
Компания Samsung объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Samsung Galaxy A22. Новинка является развитием идей заложенным в хитовый Galaxy A21s. В частности добавилась оптическая стабилизация для основного модуля тыловой камеры, а дисплей выполнен по технологии Super AMOLED.
Спецификации Samsung Galaxy A22 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1600 (HD+) точек с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет MediaTek Helio G80, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, поддержку NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. В U-образном вырезе экрана разместилась 13 Мп фронтальная камера. Тыловая камера новинки представлена связкой 48 Мп основного сенсора (c OIS), 8 Мп с широкоугольной оптикой и двух сенсоров разрешением 2 Мп. Купить Samsung Galaxy A22 в черном, белом и мятном окрасах можно за 17 990 и 19 990 рублей за версии с 64 или 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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