Анонсы: Samsung Galaxy Wide 5 представлен официально

13.09.2021, MForum.ru

На домашнем рынке Samsung появился смартфон Galaxy Wide 5, который будет доступен абонентам корейского оператора SK Telecom. Аппарат представляет собой вариацию Galaxy A22 с небольшими изменениями. Кроме того, он может выйти на рынок Индии как Galaxy F42 5G.

Основные характеристики Samsung Galaxy Wide 5 аналогичны базовой модели. В активе новинки присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Dimensity 700 (с поддержкой сетей 5G), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Ключевое отличие от Galaxy A22 5G – тыловая камера, представляющая собой связку трех сенсоров: 64 Мп основного, 5 Мп широкоугольного и 2 Мп датчика глубины. Купить Samsung Galaxy Wide 5 можно будет за 449 900 вон, что эквивалентно 324 евро. Что интересно, цена базового Galaxy A22 5G в Европе начинается от 249 евро, что заметно дешевле. Информации о возможной цене Galaxy F42 5G пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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