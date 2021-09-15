Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

15.09.2021, MForum.ru

Компания Apple анонсировал iPhone нового поколения, включающего 4 модели: компактный iPhone 13 mini, обычный iPhone 13, средний iPhone 13 Pro и большой iPhone 13 Pro Max. Все новинки построены на базе новейшего чипсета A15 Bionic.

iPhone 13 mini представляет собой смартфон с поддержкой сетей 5G, 5,4-дюймовым экраном разрешением 2340 x 1080 точек с частотой обновления 60 Гц, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой в конфигурации с 12 Мп основным сенсором и 12 Мп широкоугольным, 12 Мп фронтальной камерой и защитой от влаги по стандарту IP68.

Стандартная модель обладает аналогичным набором спецификаций, за исключением 6,1-дюймового дисплея разрешением 2532х1170 точек. Цены начинаются от 69 990 / 79 990 рублей за 128 Гб версии.

Также дисплеями отличаются и iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В iPhone 13 Pro используется 6,1-дюймовый дисплей разрешением 2532 х 1170 точек (аналогично обычному iPhone 13), тогда как iPhone 13 Pro Max оснастили 6,8-дюймовым экраном разрешением 2778 x 1284 точек. Частота обновления в обоих случаях 120 Гц с Pro Motion. Тыловая камера этих новинок строенная: 12 Мп основная, 12 Мп широкоугольная и 12 Мп телефото. В качестве дополнения выступает LiDAR-сканер.

Остальные спецификации близки к iPhone 13, за исключением появления версии с 1 Тб встроенной памяти. Мощность быстрой зарядки Lightning – 20 Вт, беспроводная зарядка MagSafe – 15 Вт. Цены начинаются от 99 990 и 109 990 рублей за iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max со 128 Гб встроенной памяти. Топовый вариант за iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max с 1 Тб памяти оценен в 149 990 / 159 990 рублей.