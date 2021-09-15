Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

MForum.ru

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

15.09.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Apple анонсировал iPhone нового поколения, включающего 4 модели: компактный iPhone 13 mini, обычный iPhone 13, средний iPhone 13 Pro и большой iPhone 13 Pro Max. Все новинки построены на базе новейшего чипсета A15 Bionic.

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

iPhone 13 mini представляет собой смартфон с поддержкой сетей 5G, 5,4-дюймовым экраном разрешением 2340 x 1080 точек с частотой обновления 60 Гц, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой в конфигурации с 12 Мп основным сенсором и 12 Мп широкоугольным, 12 Мп фронтальной камерой и защитой от влаги по стандарту IP68.

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

Стандартная модель обладает аналогичным набором спецификаций, за исключением 6,1-дюймового дисплея разрешением 2532х1170 точек. Цены начинаются от 69 990 / 79 990 рублей за 128 Гб версии.

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

Также дисплеями отличаются и iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В iPhone 13 Pro используется 6,1-дюймовый дисплей разрешением 2532 х 1170 точек (аналогично обычному iPhone 13), тогда как iPhone 13 Pro Max оснастили 6,8-дюймовым экраном разрешением 2778 x 1284 точек. Частота обновления в обоих случаях 120 Гц с Pro Motion. Тыловая камера этих новинок строенная: 12 Мп основная, 12 Мп широкоугольная и 12 Мп телефото. В качестве дополнения выступает LiDAR-сканер.

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

Остальные спецификации близки к iPhone 13, за исключением появления версии с 1 Тб встроенной памяти. Мощность быстрой зарядки Lightning – 20 Вт, беспроводная зарядка MagSafe – 15 Вт. Цены начинаются от 99 990 и 109 990 рублей за iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max со 128 Гб встроенной памяти. Топовый вариант за iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max с 1 Тб памяти оценен в 149 990 / 159 990 рублей.

Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13

© Антон Печеровый, MForum.ru , по материалам Apple

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новости компаний] Рекорды скорости: Гигабиты без 5G. МТС разогнала сеть в Уфе до 1.4 Гбит/c / MForum.ru

08.07. [Новости компаний] Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:02 senus52 Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
this post is very nice thanks for sharing click here: flow beehive
11.09.2021 08:19 Neko1w Тема: Проблемы разрешений приложений
Есть проблема с пред. установленной программой "Файлы". Приложение открывается если нужно прикрепить файл в "Gmail" и не только. При этом экспорт файлов не происходит Видео пример
06.09.2021 15:19 G111777 Тема: Разблокировка Beeline A103
Помогите разблокировать Билайн А103 862426002234619
04.09.2021 19:21 МилавитаМила Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Добрый день! Украден айфон 12 про макс, подарила бабушка на день рождения. Очень дорог мне как память. Помогите с поисками, пожалуйста, больше рассчитывать уже не на кого. IMEI: 356732117294866 ...
04.09.2021 17:38 MatveiMalikov Тема: Про слежку
А как доказать всё? На основании каких законов?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru

14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru

14.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero X представлен официально / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Wide 5 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Камерофон Vivo X70 Pro+ представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G / MForum.ru

09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows / MForum.ru

09.09. [Новинки] Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Смартфон Doogee X93 и умные часы CS2 дебютировали на AliExpress / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru

03.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon Wear 5100 (SW5100) – новая топовая платформа для умных часов / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: