Тренды: МегаФон реализовал экосистемный подход в подписке "МегаФон Плюс"

20.09.2021, MForum.ru

Важный шаг "МегаФона" заслуживает внимания - впервые оператор объединяет цифровые услуги одного сегмента в единую мультиподписку - "МегаФон Плюс". Пользователям доступен контент двух онлайн-кинотеатров IVI и START, книжного сервиса MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Общая выгода по утверждению оператора - более 60% (настолько дешевле единая мультиподписка, если сравнивать с покупкой доступа ко всем этим сервисам по-отдельности).

Хотя на телеком рынке экосистемный подход некоторые участники подвергают критике, заметные успехи МТС заставляют других участников рынка присматриваться к теме и, как видим, пробовать двигаться в этом же направлении.

В МегаФон, впрочем, объясняют свое решение по-другому - на основе анализа BigData изучили предпочтения абонентов и выбрали сервисы, которые пользуются повышенным вниманием абонентов.

СберЗвук действительно многим нравится за качество звука, MyBook это сервис от не нуждающегося в представлениях ЛитРес, всем известен онлайн-кинотеатр IVI, а START пусть и не так известен, но постепенно растет, в том числе, за счет собственного контента.

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» – это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Единая подписка на все сервисы "МегаФон Плюс" - 399 руб. в месяц, что обещает экономию до 8 тысяч рублей в год, если подписаться отдельно на каждый из четырех сервисов. Подключиться может любой абонент любого оператора - на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.

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теги: телеком МегаФон услуги подписки экосистема тренды

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