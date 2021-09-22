Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально

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Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально

22.09.2021, MForum.ru

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Компания Realme официально анонсировала смартфон GT Neo 2, базирующийся на субфлагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 870 и оснащенный 6,62-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек.

Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально

Технология экрана AMOLED E4 (частота обновления 30-120 Гц), для его защиты используется Gorilla Glass 5. Пиковая яркость экрана – 1300 нит, также поддерживается технология DC Dimming. Тыловая камера Realme GT Neo 2 представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсора с макро объективом.

Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально

Отдельно отметим аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Из прочих спецификаций Realme GT Neo 2 внимания заслуживают 16 Мп фронтальная камера, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. Цена Realme GT Neo 2 начинается от 2399 юаней за версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Топовый вариант 12+256 оценен в 2999 юаней. Купить новинку можно в ярко-зелёном, синем и чёрном вариантах.

Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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