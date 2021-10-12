Слухи: Дизайн Samsung Galaxy A13 5G показан на рендерах

12.10.2021, MForum.ru

В 2019 году компания Samsung изменила свой подход к выпуску мобильных устройств в нижнем и среднем ценовых сегментах, составив уверенную конкуренцию господствовавшим там китайским компаниям. И продолжает активно развивать это направление, планируя добавить поддержку сетей 5G в самые доступные устройства линейки.

Samsung Galaxy A13 5G может увидеть свет уже в начале 2022 года и станет самым доступным смарфтоном от Samsung с поддержкой сетей 5G (сейчас это Galaxy A22 5G). А за счет утечек рендеров от @OnLeaks и @Zouton дизайн новинки больше не является секретом. Samsung Galaxy A13 5G получит корпус из пластика, при этом блок камер не будет выделен в отдельный островок.

В части спецификаций в активе Samsung Galaxy A13 5G ожидаются 6,48-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 пикселей, дактилоскопический сенсор, тыловая камера с 50 Мп основным сенсором (вспомогательные 5 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. В части объемов памяти ожидаются версии с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а также невероятная для бюджетного сегмента версия с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Ожидаемая цена Samsung Galaxy A13 5G составит порядка $300. Новый смартфон будет доступен в черном, белом, красном и синем цветовых вариантах.