Пятое поколение: Как заработать на 5G

15.10.2021, MForum.ru

Представитель Huawei выступил на Mobile Broadband Forum в ОАЭ. Основной посыл его доклада в адрес ИКТ компаний - давайте объединять усилия для развития 5G. Краткая суть выступления - ниже.

В качестве драйверов роста 5G докладчик выделил 3 направления:

👉 сервисы на основе технологии расширенной реальности X2R

👉 рынок B2B

👉 разработка низкоуглеродных решений

Сейчас в мире 176 сетей 5G в статусе коммерческой эксплуатации, число обслуживаемых абонентов - более 500 млн. Средняя скорость загрузки примерно в 10 раз выше, чем в сетях LTE.

В корпоративном сегменте реализуется порядка 10 тыс проектов (половина - в Китае), правда многие из них служат изучению возможностей отраслевых приложений 5G. В сферах производства, добычи полезных ископаемых и в портах апробация уже пройдена и идет постепенно все более широкое внедрение.

Для активного внедрения XR-сервисов сети должны поддерживать скорости выше 4,6 Гбит/c с задержкой менее 10 мс. Нужны более легкие гарнитуры и больше контента. Для облегчения создания контента нужно создавать облачные платформы и инструменты для легкой и простой разработки.

Для поддержки B2B сегмента операторы должны повышать скорости в восходящем канале, точность позиционирования, качество распознавания. Важно уметь в автономные сети 5G SA. Операторы могут предоставлять не только услуги связи, но также облачные услуги и услуги системных интеграторов. Нужны отраслевые телеком-стандарты для промышленных сетей 5G. В Китае уже проделана эта работа для ряда отраслей.

Важно не забывать о "зеленой" теме. Это больше к вендорам решений, но и владельцам ЦОД следует думать об оптимизации энергопотребления.

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теги: телеком пятое поколение стратегии развития B2B

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