5G: Ericsson представляет 5G решение для критически важных приложений

MForum.ru
25.10.2021,
Есть задачи и ситуации, когда требуется стабильно низкая задержка распространения сигнала при обеспечении высокой надежности работы критически важных приложений (Critical IoT) в сетях связи 5G. Среди примеров таких задач - поддержка приложений AR/VR, онлайн-гейминга и т.п.
Для решения таких задач, Ericsson предлагает Time-Critical Communication — программное е2е-решение для публичных и выделенных сетей 5G в любых частотных диапазонах, применение которого должно обеспечивать стабильно низкую задержку и высокую надежность работы критически важных приложений интернета вещей (Critical IoT) для предприятий и разных сфер жизни общества.
Решение построено вокруг сертифицированного в 3GPP стандарта URLLC, что позволило устранить основные причины распространенных задержек в передаче данных и снизить вероятность обрывов подключений. В частности, разработчик обещает "стабильно низкую е2е-задержку" (от 50 мс до 1 мс) с гарантированным показателем (99,9 - 99.999%).
Решение Ericsson Time-Critical Communication можно развернуть путем обновления ПО и активации соответствующего продукта в сети 5G заказчика. Как утверждают в Ericsson, решение улучает пользовательский опыт в облачных играх и при пользовании услугами на базе технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в сетях улучшенного мобильного широкополосного доступа и сетях фиксировано-мобильной связи (Fixed Wireless Access).
«Ericsson продолжает представлять инновационные решения для сетей 5G, способствующие повсеместному распространению технологий 5G. Программное решение Time-Critical Communication дает новые возможности для развития сетей 5G — наши заказчики получили новые возможности для создания услуг для пользователей, предприятий и общества, которые будут эффективно приносить доход от технологий 5G», — комментирует глава направления сетей компании Ericsson Пер Нарвингер (Per Narvinger).
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теги: телеком 5G пятое поколение решения Ericsson критичное к времени
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