Сделано в России: GS Group начинает серийное производство энергонезависимой памяти и других электронных компонентов

MForum.ru
28.10.2021,
Холдинг GS Group объявил о запуске производства отечественных электронных компонентов, предназначенных для интеллектуальных счетчиков.
Производство развернуто на базе собственного центра разработки и производства GS Nanotech в Гусеве, Калининградской области.
Еще до конца 2021 года на российский рынок поступят микросхемы энергонезависимой памяти и интерфейсные микросхемы протоколов связи. Это произойдет сразу же, как завершится их сертификация в качестве отечественных электронных компонентов.
До конца 2021 года планируется выпустить порядка 1 млн изделий.
Начало серийного производства микроконтроллеров для приборов учета потребления электроэнергии планируется в I квартале 2022 года после завершения разработки счетчика электроэнергии на базе данного микроконтроллера и его сертификации в качестве отечественной ЭКБ.
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теги: производство электронных компонентов GS Group
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