Облачные услуги: Directum подключился к #CloudMTS

MForum.ru

Облачные услуги: Directum подключился к #CloudMTS

29.10.2021, MForum.ru

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МТС сообщает о начале сотрудничества провайдера #CloudMTS и отечественной IT-компании Directum, известной разработками интеллектуальных продуктов для управления цифровыми процессами и документами. Как ожидается, партнерство компаний поможет в среднем на 25% сократить расходы российского бизнес и госструктур на разворачивание систем ECM/BPM с участием Directum.

 

 

 

Партнеры компаний обеспечат заказчиков программными продуктами по модели SaaS, так можно без особых стартовых затрат начать использовать решения для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами, организации долговременного архива и другие. Представители госсектора смогут ускорить развертывание информационных систем, кроме того, их можно будет масштабировать в дальнейшем.

В новом тандеме компания Directum будет разрабатывать и внедрять решения для управления цифровыми процессами и документами заказчиков. Облачные технологии #CloudMTS обеспечат непрерывность работы и высокую доступность ИТ-систем.

На первом этапе сотрудничества российские компании смогут воспользоваться флагманским продуктом Directum RX в облаке #CloudMTS. Система разработана на платформе ECM/BPM (Enterprise Content Management/Business Process Management) и отличается наличием интеллектуальных сервисов, которые упрощают и в разы ускоряют обработку документов.

«Мы рады, что в числе наших партнеров появилась отечественная компания Directum, имеющая многолетний опыт разработки и внедрения решений цифрового взаимодействия в разные отрасли. Облачная реализация Directum RX позволит российскому бизнесу и госучреждениям иметь непрерывный доступ к сервису и легко его масштабировать. Заказчики получат готовое SaaS-решение, которое является полностью российской разработкой и внесено в реестр отечественного ПО. Система доступна в облаке российского провайдера с собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране», —отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

«Уверен, что российские компании оценят возможности, которые открывает для них наше сотрудничество с облачным провайдером #CloudMTS. Например, наши новые заказчики смогут в минимальный срок приступать к работе в интеллектуальной системе Directum RX и при необходимости подключать другие облачные сервисы Directum. Клиенты с тысячами сотрудников смогут гибко масштабировать нагрузку, обрабатывая огромные потоки данных в облаке. Кроме того, пользователи получают комфортный удаленный доступ к продуктам компании из любой точки мира. На этом наше сотрудничество с провайдером не заканчивается – впереди у нас проект по переносу в облако МТС части ИТ-инфраструктуры, отвечающей за внешние клиентские ресурсы», — прокомментировал руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктры компании Directum Князев Дмитрий.

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теги: телеком МТС Directum облачные сервисы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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