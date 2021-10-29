Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально

29.10.2021, MForum.ru

Компания Honor анонсировала смартфоны X30i и X30 Max. Причем, это совершенно разные устройства.

Honor X30i представляет собой устройство с 6,7-дюймовым дисплеем 2388 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (48 Мп основная, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Цена Honor X30i составит от 1399 / 1699 / 1899 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно.

Honor X30 Max заметно крупнее – диагональ его экрана составляет 7,09 дюйма при разрешении 2280 x 1080 точек. Однако, частота обновления лишь 60 Гц. Основа «железа» новинки - MediaTek Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера Honor X30 Max сдвоенная, 64 Мп основной, 2 Мп вспомогательный. Фронтальная камера – 8 Мп. Также отметим поддержку NFC. Цена Honor X30 Max составит 2399 / 2699 юаней за версии со 128/256 Гб встроенной памяти.