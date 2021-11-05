Микроэлектроника: Tyntek выпустит больше сенсорных чипов на основе Si

MForum.ru
05.11.2021,
Иногда приходится слышать мнение, что сейчас все современное производство сосредоточено на пластинах 300 мм, а все остальное давно устарело. В разгар кризиса нехватки чипов эти мнения стали звучать реже. На самом деле востребовано самое разное оборудование, включая, например эпитаксиальные установки для работы с 5" и 6" пластинами.
В частности, тайваньская Tyntek планирует на 20% увеличить производственные мощности по выпуску чипов сенсоров изображения, выпускаемых на основе кремниевой технологии. Для этого планируются инвестиции в размере порядка US$16,8 млн.
У компании Tyntek есть две фабрики на севере Тайваня, на одной из них стоит оборудование, рассчитанное на работу с пластинами 5", другая недавно получила установки для работы с 6" пластинами.
Интересно, что наиболее загружено как раз оборудование 5", поэтому в Tyntek решили закупить дополнительное оборудование именно этого формата для расширения производства на втором заводе. Соответствующие мощности планируется ввести в строй во второй половине 2022 года.
Tyntek лишь недавно начал выпускать сенсорные чипы на основе Si на пластинах 6", поэтому пока что отгружал их сравнительно небольшими партиями, но в компании уверены, что с марта 2022 года загрузка этих линий существенно вырастет. Сенсоры применяются в автомобильных сенсорных устройствах и в интеллектуальных носимых устройствах.
Основной потребитель сенсорных чипов Tyntek - компания Ennostar, она же является основным акционером Tyntek.
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теги: микроэлектроника Тайвань производство сенсоров
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