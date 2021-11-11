Микроэлектроника: Почему промышленности не хватает чипов?

11.11.2021, MForum.ru

Прокомментировал тему для газеты "Известия", в публикации "Запутанная микросхема: чипы для смартфонов и машин не успевают развозить" можно найти мнения других опрошенных.

Почему, несмотря на рекордные поставки чипов их не хватает?

Причин несколько.

Во-первых, из-за торговой войны США с Китаем, китайские производители, да и не только они, начали массово наращивать складские запасы чипов с тем, чтобы избежать проблем их нехватки из-за нарушений в работе цепочек поставки или возможных запретов со стороны США.

Во-вторых, мир сейчас находится в фазе активной цифровизации самых разных отраслей, включая такие гигантские, как госсектор и промышленное производство, добывающие отрасли. Идет также переход на работу с облачными вычислительными мощностями. Это требует все новых вычислительных мощностей, а, значит, чипов.

В третьих, в связи с изменениями поведения многих жителей планеты из-за "противоковидных" ограничений, вырос спрос на гаджеты для работы и отдыха в помещениях - компьютеры, телевизоры, приставки, бытовая техника. Для большинства устройств на которые растет спрос, требуются электронные компоненты, прежде всего чипы.

В четвертых использование криптовалют, блокчейна носит все более массовый характер, это также разогревает спрос на вычислительные мощности, опирающиеся на микросхемы.

Можно ли говорить, что на первый план вышла проблема доставки чипов заказчикам – логистика – а не их производство?

Нет, важно обеспечивать в необходимых объемах и то, и другое. Сейчас основная проблема все же в нехватке производственных мощностей, а не в логистике. Но и в логистике, безусловно, далеко не все гладко.

Почему некоторые компании копят чипы на складах и не пускают их в производство?

Сказывается стабильный рост спроса со стороны предприятий, для которых стоимость чипов - это лишь малая доля стоимости конечных изделий. Такие предприятия готовы платить за чипы и вдвое и в 5 раз дороже, чем месяц назад. Поскольку спрос не удовлетворен, цена на чипы в условиях дефицита неизбежно растет, что создает для участников цепочки поставок чипов стимул к придерживанию товара, ведь "завтра" его, как правило, можно продать дороже, чем "сегодня".

Кому искусственное поддержание дефицита может быть выгодно?

Прежде всего, звену распределяющему произведенные чипы. Они покупают чипы дешево и продают их все дороже и дороже. Поскольку производители не так активно поднимают цены, именно торговые компании имеют возможность получать максимальную долю прибыли от своих сделок при условии, что у них есть какой-то оборотный капитал, который можно вложить в товарные складские запасы. В то же время, конечно, идет плавный процесс подъема цен также производителями чипов, а также производителями материалов и комплектующих, необходимых для производства чипов. Это может дополнительно стимулировать рост цен на энергию в мире.

Даже конечные производители, хотя и понимают, что дальнейший быстрый рост цен чреват снижением спроса на их продукцию, объемов покупок данного товара, но все же и они вынуждены повышать цены на конечную продукцию, пусть и не так значительно, как это делают поставщики чипов. Тем более, что люди, напуганные грядущим витком инфляции и ростом цен на многие товары, готовы сейчас платить за них практически "сколько угодно", ожидая, что завтра эти товары будут еще дороже.

Резюмируя - повышение цен выгодно практически всем в цепочке создания товара, но различные ее участники имеют различные доли в итоговой прибыли.

Могут ли производители смартфонов включиться в искусственное поддержание дефицита?

В целом, ранее практически все старались зарабатывать на объемах поставки, а не на росте цен на них. Тем не менее, здесь также в условиях сохранения дефицита чипов, может возникать желание придерживать товар, повышая цену на него. Впрочем, я бы не назвал это основной причиной дефицита. Все же нехватку чипов для производства смартфонов также не следует забывать - именно эта нехватка является основным драйвером создания дефицита на рынке смартфонов, а не искусственное поддержание дефицита смартфонов.

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теги: микроэлектроника тренды кризис нехватки чипов мнения

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