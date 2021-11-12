Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов

MForum.ru
12.11.2021,
Мы привыкли к тому, что смарт часы и браслеты представляют собой универсальные устройства, пригодные для отслеживания любого вида активности. Однако Huawei решила сломать этот стереотип и создала специальное устройство для тех, кто занимается бегом.
Новинка получила имя Huawei Watch GT Runner. Ее программная составляющая базируется на HarmonyOS 2.1, дополненной набором функций именно для занятий беговым спортом. Huawei Watch GT Runner могут определять условия, в которых проходит тренировка (дистанция, высота над уровнем моря и т.д.), а отслеживать параметры человека (пульс, оксигенация и т.д.). Причем, на дисплей это все будет выводиться в формате удобном для контроля своего состояния во время тренировки. Остальные подробности о Watch GT Runner будут раскрыты 17 ноября.
© Антон Печеровый,
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