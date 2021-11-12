Тренды: Потери оператора Rakuten Mobile по итогам 3q2021 достигли почти $1 млрд

MForum.ru
12.11.2021,
Японский оператор Rakuten Mobile продолжает наращивать абонентскую базу, но это дорого обходится компании, которая решила стать четвертым оператором сотовой связи в Японии.
На фоне растущего числа абонентов и доходов идет также рост убытков, которые выросли на 44% год к году. В компании, впрочем, не унывают, готовы к продолжению роста убытков, а также обещают, что потери начнут существенно уменьшаться в 2022 году.
Важно отметить, что абонентская база оператора продолжает расти даже после того, как завершилась кампания по выдаче годового бесплатного обслуживания. На конец сентября 2021 года у операторы было 5,1 млн абонентов, из которых менее 1 млн пользуются его старой услугой через MVNO. За 12 последних месяцев оператор добавил почти 2 млн клиентов, что является вполне заметным количеством. Конечно, это намного меньше, чем 83 млн абонентов NTT DoCoMo среди которых около 7 млн абонентов 5G. И все же абонентская база Rakuten неуклонно растет.
Параллельно Rakuten усердно занимается развертыванием сети, что не является дешевым удовольствием. Но это расширение сети позволяет абонентам все на большем числе территорий переключаться из режима роуминга в режиме пользования своей сетью.
Что же, фиатные деньги на сегодня, безусловно, лишь некая условность. Бизнесы могут существовать с миллиардными долгами, оставаться годами неприбыльными и быть вполне бодрыми и здоровыми.
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теги: Япония тренды
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