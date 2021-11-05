Регулирование: 1 декабря некоторые российские абоненты могут столкнуться с отключением от услуг связи сотовых операторов

05.11.2021, MForum.ru

В связи с принятыми в декабре 2020 года поправками к закону "О связи" требуется зарегистрировать в ЕСИА (Госуслуги) данные о конечных пользователях SIM-карт. Сделать это требуется до 30 ноября 2021 года. В противном случае операторы обязаны остановить оказание услуг связи по данным картам. Это грозит неудобствами абонентам и бизнесам, а для операторов может обернуться заметным падением доходов.

Минцифры России сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал Госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи». Всего, по оценке аналитиков, в России около 32 млн корпоративных сим-карт, то есть пока что очень многие владельцы SIM-карт не спешат их регистрировать, что чревато массовыми отключениями.

Закон о регистрации корпоративных сим-карт через Госуслуги вступил в силу с 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а самим пользователям необходимо подтвердить использование данных сим-карт через портал Госуслуг. Соответствующий механизм закреплен в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года № 533 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи».

Для сим-карт, которые установлены в различном оборудовании интернета-вещей — в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга, предусмотрен срок до 1 марта 2023 года.

Читать пресс-релиз Минцифры целиком, включая отклики МТС, билайна, МегаФона и Tele2 можно здесь.

Общая тональность высказываний операторов - нужно регистрироваться, но есть понимание, что многие клиенты об этом по-прежнему или не знают, или не готовы это делать через "госуслуги". Если срок отключения не будет смещен, то значительное число российских абонентов после 1 ноября 2021 года может столкнуться с отключениями своих номеров.

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теги: регулирование проблемы регистрация SIM-карт ЕСИА Госуслуги

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