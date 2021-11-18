Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт

18.11.2021, MForum.ru

Qualcomm представит новый флагманский чипсет 30 ноября. Возможное название - Snapdragon 8 Gen 1, а по информации Digital Chat Station некоторые смартфоны с новой SoC смогут предложить быструю зарядку 150 Вт.

Однако, появятся они позже, так как первая партия чипов не готова поддерживать такие мощности зарядки. Появление устройств со 150 Вт зарядкой ожидается в первом квартале 2022 года, при этом восполнить запас энергии можно будет всего за 10 минут. Текущий стандарт Quick Charge 5 обеспечивает скорость зарядки от 0 до 50% за 5 минут с помощью технологии «Dual Charge». Она включает в себя 12 отдельных защит по напряжению, току и температуре для обеспечения безупречной работы. Новый стандарт, который дебютирует в Snapdragon 8 Gen 1, будет немного улучшен, чтобы обеспечить заявленную мощность 150 Вт.