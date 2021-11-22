Вычислительная техника: Intel опубликовала обновление драйвера Software Defined Silicon

MForum.ru

Вычислительная техника: Intel опубликовала обновление драйвера Software Defined Silicon

22.11.2021, MForum.ru

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Intel, похоже, продолжает двигаться в сторону возможности поэтапного активирования тех или иных аппаратных функций своей SoC после покупки пользователем соответствующей лицензии.

 

Photo by Niek Doup on Unsplash

 

В эти выходные компания опубликовала новую версию драйвера Intel SDSi для Linux.

Предполагается, что этот драйвер будет работать с процессорами Intel Xeon, а компания Intel будет предлагать покупку дополнительных функций, которая без покупки лицензий изначально окажется недоступной, несмотря на присутствие поддержки в SoC.

Для Intel это не будет принципиально новой идеей, в начале десятых годов Intel уже пробовала работоспособность концепции. Через "Intel Upgrade Service" можно было активировать дополнительный кэш и достичь более высоких тактовых частот и/или Hyper Threading на некоторых процессоров.

Официально драйвер SDSi Linux представляет "пост-производственный механизм для активации некоторых возможностей чипа". Драйвер ядра SDSi позволяет пользователю предоставить сертификат, который будет записан во внутреннюю память NVRAM, а затем можно будет считывать соответствующую конфигурацию процессора.

Из кода не ясно, какие именно функциональности чипа станут доступными только по дополнительной лицензии.

Пока что нет ясности и о том, когда Intel собирается начать использовать этот механизм и в целом, будет ли он задействован.

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теги: вычислительная техника лицензирование фич чипов Intel тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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