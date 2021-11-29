Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети LTE на территории Бердска

MForum.ru
29.11.2021,
Жители 20-этажных домов микрорайона Северный города Бердск, что в Новосибирской области, получили доступ к LTE.
Также МТС обновил оборудование базовых станций сразу в нескольких локациях Бердска. Более быстрый доступ в мобильный интернет получили бердчане из частного сектора и многоэтажек на улице Кольцова и жители высоток на Рогачева.
В зону ускоренного интернета попали бердские общеобразовательные школы №10, 11, 12, здание городской администрации городской, а также городской парк имени Горького. В результате, по данным компании МТС, средняя скорость LTE-интернета в Бердске выросла на четверть, сразу после этого мобильный трафик бердчан в сети МТС увеличился на 20 процентов.
В Новосибирской области МТС использует для LTE самые разнообразные частотные ресурсы. Кроме "классики" в виде band 3 и band 7, оператор задействовал под LTE также частоты band 20, band 38 и даже band 8. В запасе остается разве что диапазон band 1, который пока что используется МТС для 3G.
Телеком в Новосибирской области
--
теги: МТС развитие сетей Бердск Новосибирская область телеком
--
Публикации по теме:
25.11. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о модернизации сети в Чувашии / MForum.ru
23.11. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о 270 базовых станциях LTE, построенных в 2021 году в Челябинской области / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Итоги квартала: МТС представила итоги 3q2021 - хорошо, даже очень хорошо! / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Алтайские ковикулы - МТС изучила турпотоки / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Ростелеком построил 24 базовые станции в малых населенных пунктах Тамбовской области / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru
25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru