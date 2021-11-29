Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети LTE на территории Бердска

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Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети LTE на территории Бердска

29.11.2021, MForum.ru

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Жители 20-этажных домов микрорайона Северный города Бердск, что в Новосибирской области, получили доступ к LTE.

 

 

Также МТС обновил оборудование базовых станций сразу в нескольких локациях Бердска. Более быстрый доступ в мобильный интернет получили бердчане из частного сектора и многоэтажек на улице Кольцова и жители высоток на Рогачева.

В зону ускоренного интернета попали бердские общеобразовательные школы №10, 11, 12, здание городской администрации городской, а также городской парк имени Горького. В результате, по данным компании МТС, средняя скорость LTE-интернета в Бердске выросла на четверть, сразу после этого мобильный трафик бердчан в сети МТС увеличился на 20 процентов.

Пресс-релиз МТС

 

Новосибирская область

 

В Новосибирской области МТС использует для LTE самые разнообразные частотные ресурсы. Кроме "классики" в виде band 3 и band 7, оператор задействовал под LTE также частоты band 20, band 38 и даже band 8. В запасе остается разве что диапазон band 1, который пока что используется МТС для 3G.

 

Телеком в Новосибирской области 

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теги: МТС развитие сетей Бердск Новосибирская область телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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