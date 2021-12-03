Микроэлектроника: FTC собирается заблокировать сделку Nvidia ценой в $40 млрд

03.12.2021, MForum.ru

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в суд с намерением добиться запрета на приобретение за $40 млрд американским производителем микросхем Nvidia Corp. разработчика архитектур микропроцессоров Arm Ltd.

В FTC уверены, что эта сделка обеспечит Nvidia слишком высокий уровень контроля рынка в области вычислительных технологий и дизайна архитектур. Сегодня много различных конкурирующих фирм, включая Nvidia, опираются на разработанные в Arm архитектуры при проектировании своих микросхем, покупая у этой компании соответствующие лицензии. Arm исповедует нейтральный подход к предоставлению таких лицензий. В FTC считают, что после приобретения Arm компания Nvidea получила бы возможность для подавления инновационных технологий следующего поколения, что в FTC считают недопустимым.

Решение по иску быстрым не будет, процесс, как ожидается, начнется 9 августа 2022 года.

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