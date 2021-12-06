Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото

MForum.ru

Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото

06.12.2021, MForum.ru

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В китайской социальной сети Weibo появились фотографии складного смартфона Huawei Mate V, который выполнен в формате раскладушки. Из особенностей внешнего вида можно упомянуть круглый дисплей на внешней стороне устройства.

Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото

По части технических характеристик подробностей пока нет. Ожидается, что новика будет базироваться на Kirin 9000 (либо, учитывая дефицит этих чипов из-за санкций США, на Snapdragon 888). Остальные детали не раскрываются. Хотя можно предположить отсутствие поддержки 5G (тоже из-за санкций) и ОС HarmonyOS 2. Анонс Huawei Mate V ожидается уже в декабре, возможная цена - $1500.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mydrivers.com

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