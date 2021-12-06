Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото

MForum.ru
06.12.2021,
В китайской социальной сети Weibo появились фотографии складного смартфона Huawei Mate V, который выполнен в формате раскладушки. Из особенностей внешнего вида можно упомянуть круглый дисплей на внешней стороне устройства.
По части технических характеристик подробностей пока нет. Ожидается, что новика будет базироваться на Kirin 9000 (либо, учитывая дефицит этих чипов из-за санкций США, на Snapdragon 888). Остальные детали не раскрываются. Хотя можно предположить отсутствие поддержки 5G (тоже из-за санкций) и ОС HarmonyOS 2. Анонс Huawei Mate V ожидается уже в декабре, возможная цена - $1500.
© Антон Печеровый,
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