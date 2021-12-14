MForum.ru
14.12.2021,
Состоялся европейский анонс смартчасов Redmi Watch 2 Lite. Новинка адресована покупателям с ограниченным бюджетом – их цена составит 69,99 евро.
Технически Redmi Watch 2 Lite представляют собой устройство с 1,55-дюймовым прямоугольным дисплеем разрешением 360х320 точек, встроенным BDS/ГЛОНАСС/Galileo/GPS, поддержкой более 100 спортивных режимов и выдерживающее погружение на глубину до 50 м. Также в наличии стандартный набор датчиков, включая контроль концентрации кислорода в крови. Время автономной работы – до 10 дней (емкость АКБ – 252 мАч). Купить новинку можно будет в белом, черном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru