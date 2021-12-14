Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе

14.12.2021, MForum.ru

Состоялся европейский анонс смартчасов Redmi Watch 2 Lite. Новинка адресована покупателям с ограниченным бюджетом – их цена составит 69,99 евро.

Технически Redmi Watch 2 Lite представляют собой устройство с 1,55-дюймовым прямоугольным дисплеем разрешением 360х320 точек, встроенным BDS/ГЛОНАСС/Galileo/GPS, поддержкой более 100 спортивных режимов и выдерживающее погружение на глубину до 50 м. Также в наличии стандартный набор датчиков, включая контроль концентрации кислорода в крови. Время автономной работы – до 10 дней (емкость АКБ – 252 мАч). Купить новинку можно будет в белом, черном и синем цветах.