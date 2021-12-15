Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 4. Видеостриминг в 5G, Seentest, Euler Project, стандарты и беспилотники

MForum.ru

Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 4. Видеостриминг в 5G, Seentest, Euler Project, стандарты и беспилотники

15.12.2021, MForum.ru

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Ведет экскурсию Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Обработка - Алексей Бойко, MForum.ru.

В этой части - кейс 4K видеостриминга 5G, разработки Seentest, Euler Project, российские стандарты Open RAN а также беспилотники и 5G.

(10) Интересный кейс - видеотрансляции по 5G.

В чем здесь "фишка"? Изображение на большом экране - это то, что "видит" камера. А на меньшем экране - тоже видеопоток 4K с камеры, но прошедший через сеть 5G. То есть камера подключена к нему беспроводно, через работающий в роли модема смартфон 5G.

Важно, что изображения на этих двух экранах не "сдвинуты по фазе" друг относительно друга, т.к. задержка сравнительно невелика.

Решение не только для ТВ, но и для "умного города", например. Системы видеонаблюдения, видеоаналитики, видеокамеры на беспилотном транспорте.

Если в предыдущих технологиях 2G-4G аплинк был слабым, то в 5G можно настроить его на передачу "вверх" (от устройства к базовой станции) потоков данных 4K с высокой скоростью.

(11) Сколковская компания SEENTEST разрабатывает различное измерительное оборудование и тестовое окружение для законченного цикла отладки и тестирования решения 5G. Мы у себя его внедряем в лаборатории, планируем использовать в дальнейшем.

АБ: Приятно, что в России появляется собственное измерительное оборудование. Если оно, конечно, хоть как-то сравнимо с зарубежным, по плакатику на стенде трудно оценить, было бы интереснее если бы рядом стоял Keysight или Rohde & Schwarz и можно было бы сравнить картинки на экранах в аналогичной ситуации.

(12) Стенд компании Keysight (стол с проспектами). Вы уже видели их решения на других стендах. Чем хорош этот партнер - он всегда с нами открыто и глубоко взаимодействует. Я бы сказал, что сейчас линейка измерительного оборудования у Keysight - из самых лучших. Любые измерительные и испытательные вещи, включая Open RAN, у компании Keysight есть.

(13) Euler Project - также стартап Сколково. В экосистеме Intel они разрабатывают различные платы-ускорители. Такие ускорители используются в DU и CU 5G.

Есть платы ускорения для помехоустойчивого кодирования и обсчета, для L1 Low-PHY (LPOC), для аппаратного шифрования, для преобразования интерфейсов и т.п.

(14) Стандарты очень сложно визуализировать, но это важная тема. Отечественные стандарты хороши тем, что дают нашей экосистеме развиваться на единой базе стандартов. Нас наградили премией "Технологический прорыв 2021 года".

(15) Беспилотники, которые использовались Сколтех для замеров радиопокрытия от станций 5G на территории Сколково, причем не на земле, а в воздухе.

Это было нужно сделать, чтобы мы могли интегрировать в зону 5G не только наземных абонентов, но и воздушных. Вместе с ДИТ Москвы и Фондом Сколково, мы делаем полигон в Сколково для испытаний возможностей применения летающих БЛА в городской среде. Планируется, что в качестве информационной инфраструктуры БЛА будет использовать сети 4G/5G.

Мы будем разбираться, как это работает с точки зрения удобства, регуляторики и телекома.

--

Часть 1; Часть 2; Часть 3

--

теги: телеком пятое поколение 5G кейсы выставки фоторепортажи

© Алексей Бойко, MForum.ru

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