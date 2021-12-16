Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition

MForum.ru
16.12.2021,
Компания Google анонсировала выход платформы Android 12 Go Edition, адресованной устройствам с небольшими объемами памяти и небыстрым «железом».
По заявлению Google, относительно предыдущей версии платформы Android 12 Go Edition стала работать на 30% быстрее при запуске приложений. Также производитель заявляет о более плавной работе интерфейса платформы и улучшенных функциях энергосбережения, включая умение переводить редко используемые приложения в спящий режим с помощью новых умных алгоритмов. Кроме того Android 12 Go Edition научился озвучивать содержание страницы, стал более безопасным (защита конфиденциальных данных, контроль за разрешениями приложений и т.д.) и поддерживает «гостевой режим». Появление платформы в реальных устройствах ожидается в течение 2022 года.
© Антон Печеровый,
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