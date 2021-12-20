Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч

20.12.2021, MForum.ru

Компания Huawei готовится к анонсу смартфона P50 Pocket. По формату новинка представляет собой конкурента Samsung Galaxy Z Flip 3. Судя по имеющимся в сети изображениям, новинка будет привлекать внимание интересным дизайном, а также неплохими характеристиками.

По данным китайских источников, Huawei P50 Pocket получит АКБ емкостью 4100 мАч, что выгодно выделяет его на фоне Samsung Galaxy Z Flip 3, емкость батареи которого составляет 3300 мАч. Кроме того, Huawei P50 Pocket получит поддержку быстрой зарядки 66 Вт. В части остальных спецификаций упоминаются 6,8-дюймовый внутренний экран, 1-дюймовый внешний экран, чипсет Kirin 9000 без поддержки 5G, а также строенная камера с основным сенсором разрешением 50 Мп (вспомогательные 13 Мп широкоугольный, 8 Мп телефото). ОС – Harmony OS 2.1 с доработками под формат устройства. Анонс Huawei P50 Pocket ожидается 23 декабря.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Тесты: Вымпелком об итогах тестирования сетей "большой четверки" в метро Москвы / MForum.ru

[Новости компаний] Мнения: Open RAN - больше, чем экономия на мультивендорном подходе / MForum.ru

[Новости компаний] Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 1 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru