Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч

MForum.ru
20.12.2021,
Компания Huawei готовится к анонсу смартфона P50 Pocket. По формату новинка представляет собой конкурента Samsung Galaxy Z Flip 3. Судя по имеющимся в сети изображениям, новинка будет привлекать внимание интересным дизайном, а также неплохими характеристиками.
По данным китайских источников, Huawei P50 Pocket получит АКБ емкостью 4100 мАч, что выгодно выделяет его на фоне Samsung Galaxy Z Flip 3, емкость батареи которого составляет 3300 мАч. Кроме того, Huawei P50 Pocket получит поддержку быстрой зарядки 66 Вт. В части остальных спецификаций упоминаются 6,8-дюймовый внутренний экран, 1-дюймовый внешний экран, чипсет Kirin 9000 без поддержки 5G, а также строенная камера с основным сенсором разрешением 50 Мп (вспомогательные 13 Мп широкоугольный, 8 Мп телефото). ОС – Harmony OS 2.1 с доработками под формат устройства. Анонс Huawei P50 Pocket ожидается 23 декабря.
© Антон Печеровый,
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