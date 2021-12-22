Цифры от МегаФон: Telegram обошел WhatsApp

MForum.ru

Цифры от МегаФон: Telegram обошел WhatsApp

22.12.2021, MForum.ru

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МегаФон на основе анализа больших данных подтвердил, что в 2021 году Telegram стал самым быстро растущим мессенджером в России (по росту объему трафика), а в ряде регионов он выбрался на первое место по этому показателю. Если динамика роста продолжится, то уже в 2022 году он станет лидером в рейтинге популярных мессенджеров России.

 

 

Феномен Telegram состоит в том, что это далеко не просто "мессенджер", это также один из основных источников информации на сегодня, вполне соперничающий по "проникновению" с другими медиа.

В связи с чем возникают вопросы.

  • На какие средства существует Telegram?
  • Кто платит за сервера, которые необходимы для работы Telegram?
  • Как долго это еще будет продолжаться?

Отвечать на эти вопросы я не буду, подумайте сами. А пока - вернемся к цифрам, представленным МегаФон.

По данным оператора, Telegram опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии. Меньше всего этим мессенджером пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером остается WhatsApp с долей в 67%.

В целом за 2021 год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%, отмечается рост объемов голосовых вызовов.

И все же по совокупному трафику в России первое место продолжает удерживать WhatsApp c долей 48% (сократилась за год почти на четверть!). Telegram, напротив, вырос на 26% и сейчас его доля составляет 44%. Если ничего не случится, то можно прогнозировать, что уже в начале 2022 года Telegram займет место лидера по объемам трафика в рейтинге самых популярных мессенджеров в России.

На третьем месте - Viber, едва заметный на фоне своих конкурентов, его доля - всего около 6%, а ведь еще год назад на него приходилось 11%.

Пресс-релиз компании

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теги: цифры МегаФон мессенджеры Telegram WhatsApp

© Алексей Бойко, MForum.ru

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