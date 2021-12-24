Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально

MForum.ru
24.12.2021,
Компания Huawei официально анонсировала складной смартфон P50 Pocket. Новинка адресована женской аудитории, впрочем не только ей. Ключевые фишки новинки – дизайн с интересной структурой материала корпуса, а также круглый внешний дисплей диагональю 1 дюйм (OLED, 340x340 точек).
Вариантов использования внешнего экрана достаточно много – отображение уведомлений, управление плеером и т.д. Самый интересный – возможность использовать основную камеру устройства для сэлфи.
Впрочем, есть и обычная селфи-камера (10,7 Мп, запись 4К-видео), размещенная в круглом вырезе основного дисплея. Диагональ основного экрана Huawei P50 Pocket – 6,9 дюйма при разрешении 2790 x 1188 точек и частоте обновления 120 Гц. Технология также OLED.
Основная камера Huawei P50 Pocket строенная с оптикой Leica: 40 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный и 32 Мп монохромный.
Аппаратная часть базируется на 4G-версии чипсета Qualcomm Snapdragon 888 дополненного 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб встроенной памяти. Отдельно отметим АКБ емкостью 4000 мАч, что для устройств подобного форм-фактора вполне солидно. Мощность быстрой зарядки – 40 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.
Программная часть - HarmonyOS 2.0. В Китае купить Huawei P50 Pocket можно будет за 8988 / 19988 юаней (версии 8+256 / 12+512 Гб, соответственно). Помимо белого и золотистого вариантов с текстурированной задней панелью, будет доступна черная версия с гладким корпусам. В качестве аксессуаров производитель предлагает коллекцию фирменных чехлов.
© Антон Печеровый,
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