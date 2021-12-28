Слухи: OnePlus 10 представят 4 января

MForum.ru
28.12.2021,
Компания OnePlus раскрыла дату анонса OnePlus 10. Мероприятие назначено на 4 января. Таким образом, новинка увидит свет одновременно с Realme GT 2 Pro, который также будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 1.
Среди спецификаций OnePlus 10 ожидаются 6,7-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, 32 Мп фронтальная камера в круглом вырезе, строенная тыловая камера в конфигурации 48 Мп основной, 50 Мп широкоугольный, 8 Мп телефото (оптическое увеличение 3х), а также поддержка быстрой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.
© Антон Печеровый,
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