Микроэлектроника: В Китае насчитывается более 350 тысяч компаний, занятых в сегменте микроэлектроники

MForum.ru

Микроэлектроника: В Китае насчитывается более 350 тысяч компаний, занятых в сегменте микроэлектроники

12.01.2022, MForum.ru

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В Китае насчитывается более 350 тысяч компаний, занятых в сегменте микроэлектроники, причем удивляет даже не это, а то, что 80% из их числа зарегистрированы в последние 5 лет, а 30% - в 2021 году. Такими цифрами делится провайдер бизнес-информации Tianyancha.

 

 

Суммарно участники рынка зарегистрировали 822 тысячи патентов, 53% из которых считаются инновационными. 34% китайских предприятий, работающих в области полупроводников - это, конечно, оптовые и розничные торговые фирмы, но также 28% заняты научными исследованиями или оказанием технических услуг, а 23% заняты в области передачи информации, услуг IT и ПО.

Цифры показывают постоянный рост количества занятых в отрасли предприятий, причем 2021 год дал ударный прирост - более 100 тысяч новых компаний, на 56% больше, чем в 2020 году.

Наибольшая концентрация полупроводниковых предприятий наблюдается в провинции Гуаньдун, где расположены 134 тысячи компаний, что соответствует 38% от всех китайских компаний. Вторая по концентрации - провинция Fujian, где расположено 39 тысяч компаний.

Источник: globaltimes.cn

Было бы интересно узнать, насколько успехи Китая в области разработки и производства полупроводников коррелируют с большим и быстро растущим числом созданных в этой стране предприятий. Ведь многие из них - это сравнительно небольшие бизнесы.

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теги: микроэлектроника статистика Китай тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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