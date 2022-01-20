Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии

MForum.ru
20.01.2022,
Компания HMD Global готовится вывести на рынок Индии смартфон Nokia G21. По информации 91mobiles новинка может появиться на индийском рынке уже в следующем месяце.
В части спецификаций в активе Nokia G21 ожидаются 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек, 8-ядерный процессор (модель пока не сообщается), 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 50 Мп тыловая камера в составе строенного модуля (вспомогательные сенсоры – 2 Мп), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5050 мАч. В части доступа к сетям речь идет только 4G, Nokia G21 будет нацелена в сегмент бюджетных устройств без поддержки 5G. Данных о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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