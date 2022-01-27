IoT: Билайн бизнес прогнозирует активный рост доли подключенных интеллектуальных систем учета ресурсов

27.01.2022, MForum.ru

Подразделение компании Вымпелком - билайн бизнес и компания ONSIDE провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее число подключенных M2M/IoT устройств превысило 40 млн. 22,8 млн из них подключено к сетям операторов мобильной связи.

На конец 2020 года доля подключенных приборов учета в ЖКХ составляла 14-15%, что ниже показателей подключенности устройств в сфере транспорта и ритейла. Мнение авторов исследования - следует ожидать в ближайшие годы массового перехода участников рынка к практике установки и использования интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов, причем ЖКХ выйдет на первое место в структуре роста рынка. К 2024 году доля подключений приборов учета ресурсов вырастет до 37-40%.

По оценкам компании ONSIDE, по итогам 2020 года общий объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке M2M/IoT составил 13,4 млрд руб., на долю мобильных операторов из них пришлось около 70%. Из основных четырех составляющих совокупного объема реализации в сегменте M2M/IoT быстрее всего растет часть, связанная с программным обеспечением, а также интеграцией и предоставлением услуг.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

"На интеллектуальном учете сегодня ставится особый акцент. Внедрение подобных систем - одно из важнейших направлений, по которым мы работаем в части цифровой трансформации. Они позволяют контролировать потери и потребление энергоресурсов, дают возможность выявить их перерасход, проанализировать его причины и принять соответствующие меры. Именно это приносит прямой экономический эффект, что, несомненно, гарантирует блестящее будущее системам интеллектуального учета. Мы считаем данный проект крайне удачным и ищем возможность экстраполировать этот опыт на как можно большее число отраслей, где это может быть востребовано".

Юрий Птуха, коммерческий директор ГК «Микроника»:

«Наша первая в России защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных в 2020 году успешно прошла сертификацию. Последние релизы объединили в одной платформе системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков. Доступна автоматическая выгрузка полученных данных в систему 1С, либо другую существующую биллинговую систему предприятия. Web API реализован в виде REST-API пакета данных для обмена в формате JSON. Также, наши клиенты имеют возможность получения данных через кросс-платформенный OPC UA сервер собственной разработки, посредством SCADA-клиента. Все это делает предлагаемую нами в сотрудничестве с билайн бизнес комплексную систему учета энергоресурсов одной из наиболее перспективных Российских систем».

У биилайн-бизнес и ООО "Микроника" есть совместный проект по автоматизации учета ресурсов в Radisson Hotel в Саранске. В сдаваемых в аренду помещениях отеля были установлены 100 приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды с блоками телеметрии собственного производства. Блоки телеметрии вот уже два года без сбоев передают корректную информацию о расходе ресурсов. У оператора есть доступ к данным об остаточной емкости заряда батареи, что позволяет прогнозировать возможность эксплуатации систем дистанционной передачи показаний еще в течение 3 лет без необходимости замены батарей питания.

Графики расхода ресурса и уведомления пользователи могут просматривать в личном кабинете, здесь отображается информация о зарегистрированных устройствах, аналитика потребления. Программное обеспечение - отечественной разработки.

пресс-релиз компании Вымпелком

--

теги: билайн Вымпелком IoT M2M учет ресурсов