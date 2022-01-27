IoT: Билайн бизнес прогнозирует активный рост доли подключенных интеллектуальных систем учета ресурсов

MForum.ru
27.01.2022,
Подразделение компании Вымпелком - билайн бизнес и компания ONSIDE провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее число подключенных M2M/IoT устройств превысило 40 млн. 22,8 млн из них подключено к сетям операторов мобильной связи.
На конец 2020 года доля подключенных приборов учета в ЖКХ составляла 14-15%, что ниже показателей подключенности устройств в сфере транспорта и ритейла. Мнение авторов исследования - следует ожидать в ближайшие годы массового перехода участников рынка к практике установки и использования интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов, причем ЖКХ выйдет на первое место в структуре роста рынка. К 2024 году доля подключений приборов учета ресурсов вырастет до 37-40%.
По оценкам компании ONSIDE, по итогам 2020 года общий объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке M2M/IoT составил 13,4 млрд руб., на долю мобильных операторов из них пришлось около 70%. Из основных четырех составляющих совокупного объема реализации в сегменте M2M/IoT быстрее всего растет часть, связанная с программным обеспечением, а также интеграцией и предоставлением услуг.
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:
"На интеллектуальном учете сегодня ставится особый акцент. Внедрение подобных систем - одно из важнейших направлений, по которым мы работаем в части цифровой трансформации. Они позволяют контролировать потери и потребление энергоресурсов, дают возможность выявить их перерасход, проанализировать его причины и принять соответствующие меры. Именно это приносит прямой экономический эффект, что, несомненно, гарантирует блестящее будущее системам интеллектуального учета. Мы считаем данный проект крайне удачным и ищем возможность экстраполировать этот опыт на как можно большее число отраслей, где это может быть востребовано".
Юрий Птуха, коммерческий директор ГК «Микроника»:
«Наша первая в России защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных в 2020 году успешно прошла сертификацию. Последние релизы объединили в одной платформе системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков. Доступна автоматическая выгрузка полученных данных в систему 1С, либо другую существующую биллинговую систему предприятия. Web API реализован в виде REST-API пакета данных для обмена в формате JSON. Также, наши клиенты имеют возможность получения данных через кросс-платформенный OPC UA сервер собственной разработки, посредством SCADA-клиента. Все это делает предлагаемую нами в сотрудничестве с билайн бизнес комплексную систему учета энергоресурсов одной из наиболее перспективных Российских систем».
У биилайн-бизнес и ООО "Микроника" есть совместный проект по автоматизации учета ресурсов в Radisson Hotel в Саранске. В сдаваемых в аренду помещениях отеля были установлены 100 приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды с блоками телеметрии собственного производства. Блоки телеметрии вот уже два года без сбоев передают корректную информацию о расходе ресурсов. У оператора есть доступ к данным об остаточной емкости заряда батареи, что позволяет прогнозировать возможность эксплуатации систем дистанционной передачи показаний еще в течение 3 лет без необходимости замены батарей питания.
Графики расхода ресурса и уведомления пользователи могут просматривать в личном кабинете, здесь отображается информация о зарегистрированных устройствах, аналитика потребления. Программное обеспечение - отечественной разработки.
пресс-релиз компании Вымпелком
--
теги: билайн Вымпелком IoT M2M учет ресурсов
Публикации по теме:
13.01. [Новости компаний] IoT: МТС запустила "Цифровой водоканал" / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Облачные услуги: ВымпелКом приобрел IBS DataFort / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 1 / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Частные сети: МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть pLTE в России / MForum.ru
08.12. [Новости компаний] Тренды: AI готов взять на себя все больше функционала по управлению сетью мобильной беспроводной связи / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru