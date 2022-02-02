Инвестиции: МТС Банк и МТС Инвестиции предлагают паи фонда "Технологии будущего"

02.02.2022, MForum.ru

МТС Банк и МТС Инвестиции подгадали к коррекции на рынке ценных бумаг и предлагают инвестировать в биржевой паевой фонд "Технологии будущего" (БПИФ РФИ, тикер - SCFT) под управлением УК "Система Капитал".

Из того, что должно привлекать пользователей сообщается, что нижний порог инвестиций составляет 50 рублей, что в последние 5 лет фонд показал среднегодовую доходность в 38%, а в 2020 году - 152%. В портфеле фонда - акции 55 высокотехнологичных компаний и, как вишенка на торте, акции криптовалютной биржи Coinbase.

Приобретать паи можно через приложения МТС Банка и МТС, как, впрочем, и через других брокеров.

пресс-релиз

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