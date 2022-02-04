Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети

MForum.ru
04.02.2022,
В начале этой недели, благодаря бенчмарку Geekbench, стали известны некоторые спецификации Nokia G21. Теперь в сети появились рендеры устройства в темно-коричневом, темно-зеленом и светло-зеленом цветах. Источник – Роланд Квандт (Roland Quandt), который часто предоставляет достоверную информацию.
Рендеры Nokia G21 демонстрируют каплевидный вырез фронтальной камеры и тройную тыловую камеру. Оформление островка камеры отличается от предшественника, приобретает более традиционный прямоугольный вид. В части спецификаций в активе Nokia G21 ожидаются 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет UniSoc T606, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD), 50 Мп основной сенсор тыловой камеры и АКБ емкостью 5000 мАч.
© Антон Печеровый,
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