Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети

04.02.2022, MForum.ru

В начале этой недели, благодаря бенчмарку Geekbench, стали известны некоторые спецификации Nokia G21. Теперь в сети появились рендеры устройства в темно-коричневом, темно-зеленом и светло-зеленом цветах. Источник – Роланд Квандт (Roland Quandt), который часто предоставляет достоверную информацию.

Рендеры Nokia G21 демонстрируют каплевидный вырез фронтальной камеры и тройную тыловую камеру. Оформление островка камеры отличается от предшественника, приобретает более традиционный прямоугольный вид. В части спецификаций в активе Nokia G21 ожидаются 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет UniSoc T606, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD), 50 Мп основной сенсор тыловой камеры и АКБ емкостью 5000 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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